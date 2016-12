Boston: Décès d e M. Edouard Jean-Baptiste (Pè Janba)

Le GRADEB (groupe de réflexion et d’action pour le développement du Bel Air a appris avec consternation la nouvelle de la mort de Edouard Jean-Baptiste à Boston Medical Center à l’âge de 94 ans cee lundi 19 Décembre.

Membre fondateur et joueur de l’Aigle Noir du Bel Air (Pè Janba) faisait partie de la première formation de l’équipe “vert et noir” en 1952. En cette douloureuse circonstance le GRADEB s’associe à tous les fans du ballon rond, à tous les fanatiques de l’Aigle Noir pour présenter ses sympathies à sa femme et ses enfants, particulierement son fils Harold Jean Baptiste qui marchait sur ses traces en portant les couleurs de l’Aigle Noir.

Que Dieu dans sa bonté infinite accueille Pě Janba.

Fresner Aimé, Secrétaire Général.