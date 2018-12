Partir en guerre contre la violence, un impératif pour la sauvegarde de la démocratie et des droits fondamentaux du peuple haïtien

À l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ce 10 décembre 2018, l’association JURIMÉDIA note avec une grande préoccupation que le droit à la vie et le droit à la dignité du peuple haïtien, aussi bien que le régime démocratique en construction sont dangereusement menacés par un escalade de violence multiforme.

Aussi condamne-t-elle, avec la plus grande rigueur, la prolifération d’armes illégales dans le pays et l’émergence de nombreux groupes armés, vraisemblablement commandités par de puissants acteurs économiques et politiques. Elle déplore les poussées de violence populaire et les épisodes de violence politique à répétition, conséquence quasi-inévitable de la faiblesse des institutions étatiques de contrôle et du double scandale de la pauvreté extrême et des inégalités socioéconomiques insoutenables.

Tandis que l’Organisation des Nations-Unies invite tous les États du monde à commémorer ce 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme sous le thème « Défendons les droits de l’homme », JURIMÉDIA en appelle à l’engagement de toutes les filles et de tous les fils d’Haïti pour un vigoureux mouvement de résistance pacifique à ce déferlement de la violence qui met en péril l’existence même de notre État-Nation. Il nous faut tous et toutes dire NON à cette descente aux enfers !

Par ailleurs, JURIMÉDIA tient à rappeler à l’opinion publique que ce 10 décembre 2018 marque aussi le premier anniversaire de la disparition de Joseph Emmanuel CHARLEMAGNE, cet icône de la lutte des opprimés dont les chansons d’un engagement inégalé ont servi à galvaniser les énergies de plusieurs générations qui ont combattu contre plusieurs régimes dictatoriaux en Haïti. JURIMÉDIA saisit l’occasion pour lancer la première édition du «Prix Manno CHARLEMAGNE pour la promotion de la démocratie et des droits humains par la chanson engagée », comme annoncé l’an dernier.

Le thème de cette première édition est le suivant : « Face à la souffrance et à la violence, le silence n’a aucun sens » (en Créole : « Devan soufrans ak vyolans, silans pa fè sans »). Seuls les guitaristes-chanteurs/chanteuses sont habiles à participer à ce concours. Les personnes intéressées peuvent solliciter le règlement du Concours et le Formulaire d’inscription par courriel à l’adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. . Les textes et fichiers seront également transmis à cette même adresse du 15 décembre 2018 au 7 janvier 2019. Tous les renseignements y relatifs (calendrier, prix, etc.) seront fournis aux personnes qui manifesteront leur intérêt à travers le règlement du Concours.

Rappelons que le feu Joseph Emmanuel CHARLEMAGNE est né en 1948, année de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Il s’est éteint le 10 décembre 2017, le jour même du 69ème anniversaire de ladite Déclaration. C’est là une heureuse coïncidence lorsque l’on considère que cet artiste ultra-engagé avait mis son immense talent au service de la quête de justice sociale et de liberté du peuple haïtien durant toute sa carrière. C’est donc pour honorer sa mémoire et favoriser la poursuite de son combat pour le respect de la dignité humaine en Haïti que JURIMÉDIA a pris l’initiative de créer ce Prix de la chanson engagée.

JURIMÉDIA est une organisation haïtienne de promotion des droits humains et de la gouvernance démocratique dont la mission consiste à mobiliser l’engagement citoyen pour responsabiliser l’État et défendre les droits des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants.

Contact :

Abdonel DOUDOU

Directeur exécutif

Contact : Tél. (509) 879-0493

Courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Siège : 18, Terminus Ave des Acajous, Charrier

Cap-Haïtien, Haïti.

Web : www.jurimedia.org/