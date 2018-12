Cargaison d’armes illégales à St-MARC: le Juge Instructeur en charge du dossier, Me Luméran Dieunel rend son ordonnance de clôture

Un nouveau palier a été franchi dans le cadre de l’épineux dossier de la découverte d’une importante cargaison d’armes à la douane de St-MARC le 8 septembre 2016. Le juge instructeur en charge du dit dossier, Me Luméran Dieunel a rendu en date du 3 septembre 2017 son ordonnance de clôture dans le cadre de cette affaire qui a provoqué de profonds remous au sein de la société haïtienne.

Suivant cette ordonnance de clôture, ont été inculpés, les citoyens Godson Orélus, ancien Directeur Général de la PNH, Sandra Thélusma en état à la prison civile de Saint-Marc, Jimy Joseph (fugitif), Junior Joël Joseph (fugitif), Momplaisir Edward (fugitif), Ronald Nelson alias Roro Nelson (fugitif), André Jonas Vladimir Paraison (fugitif), Durand Charles (fugitif) et Réginald Delva, ancien Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, (fugitif).

A partir de cette ordonnance : « Ordonnance de renvoi » une mise en accusation, acte qui sera rédigé par le ministère public (commissaire du gouvernement), accusera formellement les inculpés pour les crimes qui leur sont à reprochés (article 177 Code d'instruction criminelle).

Suivant l’ordonnance du juge Instructeur Lumeran Dieunel, les infractions reprochées aux inculpés sont : « trafic illicite transnational d’armes à feu et de munitions, contrebande, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs.