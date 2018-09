"L’hôtel El Rancho n’a pas été construit avec de l’argent volé des fonds Petro Caribe" selon une note de presse de la Société Immobilière et Financière (SIF)

Le dossier Petro Caribe ne cesse de bouleverser la réalité socio politique haïtienne depuis le fameux lancement du mouvement « Petro Challenge ». Ce mouvement qui semble-t-il panique, irrite, fait peur s’est même fait inviter, dans un rappel à l’ordre de la Société Immobilière et Financière (SIF), présidée par l’homme d’affaires haïtien, Réginald Boulos contre l’ancien Président Joseph Michel Martelly qui dans de récentes déclarations publiques eut à déclarer que « l’argent volé des fonds de Petro Caribe a été investi, entre autres, à l’hôtel NH El Rancho » dont la SIF est propriétaire.

Dans une note rendue publique la SIF et dont copie est parvenue à Infohatiti.net, dit s’insurger contre cette plaisanterie de mauvais gout de l’ex-Président Joseph Michel Martelly. La SIF dit protester, « de manière la plus véhémente, contre de telles déclarations empreintes de légèreté et d’irresponsabilité de la part d’un ancien Chef d’Etat qui doit, en toutes circonstances, se comporter en citoyen modèle. »

La SIF à travers cette note appelle l’opinion publique nationale et internationale en général, les utilisateurs des réseaux sociaux et les acteurs de l’industrie du divertissement en particulier, que l’hôtel NH El Rancho n’a jamais obtenu un centime des de fonds Petro Caribe. Tout en saluant le support de ses actionnaires et des instituions financières avec lesquelles elle travaille , la SIF souligne à l’encre forte qu’aucun membre de la famille Martelly ne détient des actions à ladite société.

Par ailleurs la SIF, dit « déplorer vivement le fait qu’un ancien haut dignitaire de l’Etat puisse ainsi banaliser cette sérieuse campagne citoyenne de demande des comptes sur l’utilisation des fonds de Petro-Caribe, au point d’en tirer matière à plaisanterie dans le mépris flagrant et inacceptable du droit légitime du peuple haïtien à la vérité »

L’hôtel El Rancho n’est pas la seule institution privée à avoir été indexée par l’ancien Président Michel Martelly ayant bénéficié de la « manne » Petro Caribe pour être construite rappelle certains observateurs qui disent s’attendre au grand déballage de cette affaire qui pourrait se transformer en « Petro Gate »