*PetroCaribe, quand tu nous tiens !



« Kot Kòb Petro Caribe a ? » !. Ce n’est plus une simple interrogation. Sur les réseaux la question est d’actualité. Elle enflamme la toile et est l’objet de commentaires les uns plus acides que les autres contre des dirigeants politiques, des anciens et actuels hommes d’état qui ont eu a à gérer à un titre ou à un autre ce programme-phare du Gouvernement vénézuélien, objet de toutes les convoitises.

Initié à la mi -août par le cinéaste Gilbert Mirambeau, l’effet du fameux hashtag #PetroCaribeChallenge est devenu virale. Outre sur la toile, « Kot kòb Petro Caribe » est l’un des sujets phares des conversations. Dans salons dits huppés des quartiers chics situés dans les hauteurs de la capitale ou encore dans les coins et recoins exigus des bidonvilles où la nourriture est un luxe, dans les transports en commun, au bureau, le sujet Petrocaribe est désormais sur toutes les lèvres.

A travers ce mouvement qui consiste à réclamer des comptes sur la gestion des fonds Petro Caribe qui s’élèvent à plus de 3 milliards de dollars qui auraient été dilapidés, une bonne partie de la société haïtienne semble vouloir à ce que toute lumière soit faite sur ce qui pourrait être considéré comme la plus grosse affaire de corruption que le pays ait jamais connu.