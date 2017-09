Haïti attend Irma entre tâtonnement des autorités et inquiétude de la population



Alors que les heures passent, l’inquiétude devient de plus en plus grandissante chez bon nombre d’habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince avec l’annonce du passage de l’ouragan Irma sur Haiti. Plusieurs supermarchés en fin d’après-midi du mercredi 6 septembre étaient pris d’assaut par des centaines de clients qui voulaient s’approvisionner particulièrement en produits alimentaires et en eau potable.

Dans les marchés publics, les gens aux conditions économiques précaires tentaient après des minutes interminables de négociations avec le petit détaillant d’avoir quelques bananes, du riz, des haricost et autres produits qui pourraient leur permettre de résister jusqu’à la fin du week-end.

Irma est sur toutes les lèvres. Les autorités gouvernementales ont annoncé tout un train de mesures en vue de porter secours à la population. Des dispositions ont été prises pour pré positionner des containers au niveau du Grand nord largement menacé par l’ouragan Irma. Une enveloppe variant entre 300 mille et 500 mille gourde est promise aux municipalités en vue de répondre aux premières urgences selon ce qu’a annoncé le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriale, le Dr Max Rudolph St Albin.

Au Centre National d’opération d’urgence National, c’est le va-et-vient interminable d’autorités qui viennent s’enquérir de l’évolution de l’ouragan Irma. Le Premier Ministre Jack Guy Lafontant qui a participé dans la soirée du mercredi 6 septembre à la présentation d’un rapport de situation a appelé la population à faire preuve de solidarité face aux dures épreuves qui attendent le pays avec le passage l’ouragan Irma sur le pays tout en donnant la garantie que le Gouvernement était mobilisé à tous les échelons pour limiter les dégâts. De nombreux secteurs de la vie nationale, cependant croient que les autorités sont dépassées et tâtonnent à chaque fois que le pays doit faire face à des catastrophes naturelles.