Haïti pleure ses morts 7 ans après le séisme du 12 janvier

Depuis 7 ans Haïti commémore dans la douleur, le triste anniversaire du séisme du 12 janvier 2010 ayant fait plus de 250.000 morts. Officiellement, le Gouvernement de la République a déclaré ce 12 janvier qui n’était pas chômé «Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d’Haïti face aux risques et désastres ».

Le Président Provisoire de la République, JocelermePrivert tôt dans la journée du 12 janvier 2017 s’est rendu au morne Saint-Christophe, dans la localité de Titanyen au Nord de la capitale, où il a déposé une gerbe de fleurs sur le site du mémorial inachevé, dédié à la mémoire des victimes de cette tragédie.

La journée commémorative du 12 janvier s’est poursuivie au palais national avec une cérémonie œcuménique et d’hommage et de remerciements à l’endroit de plusieurs organismes et institutions tant locaux qu’internationaux qui, suite au passage de l’ouragan Matthew sur Haïti, comme pour le séisme ont secouru les populations en détresse.

Le Président Privert a salué ces institutions pour leur apport extraordinaire suite au passage de l’ouragan Matthew et qui ont canalisé leur aide à travers des structures établies par le Gouvernement. « Cette posture a permis à l’Exécutif de répondre aux attentes de la population » a indiqué le Président Privert.

Faisant allusion au séisme du 12 janvier 2010, le Chef de l’Etat a plaidé pour une conscientisation de la population, de la jeunesse et une préparation de nos cadres et de nos techniciens afin de mettre en place des politiques publiques pour faire face aux inéluctables tels les tremblements de terre, les cyclones ou encore les incendies majeurs.

A l’heure où l’on commémore le 7ème anniversaire du séisme du 12 janvier, d’aucun ne se demande qu’adviendrait-il aujourd’hui si un séisme de même magnitude avec nos fragiles infrastructures devait encore frapper le pays ?