Vers une Haïti nouvelle: les semences de l'espoir

Le 20 janvier 2010, huit jours après le séisme qui a causé des dégâts humains et matériels inédits au pays, est né le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), une organisation mondiale de vigie citoyenne, laïque et apolitique, privilégiant une approche participative pour articuler un cadre de reconstruction d'Haïti qui va au-delà de la simple réfection des infrastructures physiques. GRAHN-Monde préconise une réflexion permanente débouchant sur des actions structurantes et coordonnées en vue de la construction d'une Haïti nouvelle fondée sur le droit, le partage, la solidarité, l'éducation, le respect de l'environnement et le culte du bien commun.

Depuis sa fondation, le GRAHN a entrepris plusieurs initiatives et actions qui sont autant de jalons posés en faveur d’un meilleur avenir pour le pays. Dans la conjoncture actuelle où l’avenir est brumeux, où les jeunes sont en quête de repères et de perspectives, où la majorité des citoyens cherchent des moyens de survivre au quotidien et la population entière des raisons d’espérer, GRAHN-Haïti s’associe à ses partenaires nationaux pour vous inviter à une manifestation hautement patriotique, sous le signe de l’exaltation du bien commun et de la quête d'une Haïti meilleure.

Intitulée « Vers une Haïti nouvelle: les semences de l'espoir », cette rencontre aura lieu le mercredi 23 janvier 2019, de 10h30 à 14h, au Ciné TRIOMPHE du Champ-de-Mars à Port-au-Prince. Elle comprendra trois volets entrecoupés par des interventions d’artistes, d’écrivains et de scientifiques :

1. Présentation d’organismes partenaires, reconnus pour leur travail assidu en faveur du bien commun;

2. Présentation du GRAHN: sa vision d'une Haïti nouvelle, ses activités, ses réalisations, ses projets;

3. Période d’échange avec le public suivi d’une Conférence de presse.

L’invitation est lancée à toutes les personnes qui rêvent d’une Haïti meilleure de venir se serrer les coudes pour redire notre attachement à ce pays et notre désir de nous mettre ensemble pour travailler à son progrès. Le pays ne se construira pas de lui-même, tout seul. Seuls les femmes et les hommes de bonne foi et déterminés de ce pays peuvent le transformer positivement, à condition d’en faire une utopie, un rêve, un projet qui – par le travail acharné et méthodique – deviendront un jour réalité.

