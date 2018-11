Naomi Osaka visite Jacmel et inaugure une école fondée par son père Maxime Léonard François.

La star du tennis mondial tenante du titre de l’US Open 2018, Naomi Osaka, haïtienne d’origine, qui effectue une visite en Haïti s’est rendue ce jeudi 8 novembre 2018, à Jacmel où elle a été accueillie à l’aérogare de la ville par la Mairesse Loudie César et plusieurs centaines d’écoliers et écolières de la cité d’Alcibiade Pommayrac.

La Mairesse de la ville de Jacmel a invité les jeunes venus accueillir Naomi Osaka à voir en cette star un modèle de réussite et de succès.

L’un des points forts de la visite de Mlle Osaka à Jacmel a été l’inauguration de l’école maternelle, la « International Outreach », fondée par Maxime Léonard François, son père au Morne Oger à Jacmel. Cette cérémonie qui s’est tenue en présence d’élus locaux et des responsables de la Direction Départementale de l’Education Nationale du Sud-Est a été l’occasion pour la Mairesse Loudie César de remettre les clefs de la ville de Jacmel à Naomi Osaka.



Un peu plus tôt dans la journée, lors d’une cérémonie tenue en son honneur au Palais National, le Président de la République Jovenel Moïse avait nommé Naomi Osaka, Ambassadrice de bonne volonté pour la promotion du sport national.