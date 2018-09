“ La puissance de calcul de GOOGLE dépasse depuis quelques annés celle de la NASA” a déclaré le Dr Ben Manson Toussaint, spécialiste et chercheur en INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Invité de la 3ème Edition de l’Emission INNOVATION et TECHNOLOGIE sur MCTVBoston, Ben-Manson Toussaint est un chercheur primé, titulaire d'un doctorat en Intelligence Artificielle de l'Université Grenoble Alpes, France. Il est le lauréat 2017 du Prix Louis D'Hainaut de la meilleure thèse de doctorat en technologie éducative.

Il a co-fondé le Laboratoire SITERE affilié à l'Ecole Supérieure d'Informatique et d'Electronique d'Haïti, premier laboratoire de recherche scientifique en Intelligence Artificielle et Réalité Virtuelle et Augmentée des Caraïbes.

Ben est également un mentor Google sur l'Apprentissage Automatique (Machine Learning) et l'Intelligence Artificielle à Google Developers Launchpad Accelerator.

Il a récemment lancé seekncheck.com, une plate-forme utilisant sur l'apprentissage automatique pour connecter des relecteurs-correcteurs et traducteurs aux producteurs de contenu multilingue à l'échelle mondiale.

