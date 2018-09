Timide réouverture des classes ce lundi 3 Septembre

C’est à l’Ecole nationale Célie Lilavois, à l’angle des rues Capois et Nicolas que le Président de la République, Jovenel Moïse a lancé la rentrée scolaire pour pour l’année académique 2018-2019 en présence notamment du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Pierre Josué Agénor Cadet, du Ministre de l’Environnement, M. Pierre Simon Georges et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Reynaldo Brunet.

A l’issue de la cérémonie, le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de la Première Dame, Martine Moïse et des autres personnalités présentes a distribué des manuels, kits scolaires et des uniformes aux élèves de la classe fondamentale de l’école. Accompagné également de la Coordonatrice du Programme National de Cantines scolaires, le Président Jovenel Moïse a aussi participé à la cantine scolaire préparé pour les enfants.

Placée sous le thème : ‘’Une école inclusive pour une nation solidaire’’, la rentrée scolaire 2018-2019 est lancée dans une conjoncture difficile. Aussi le Chef de l’Etat, Jovenel Moïse a-t-il instruit tous les acteurs concernés du secteur à prendre leur responsabilité afin d’accompagner les parents pour cette nouvelle année.