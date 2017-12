L’Université Jean Price Mars (UJPM) de Hinche face à ses nombreux défis

Son recteur Jean Claude François (PhD en Economie) n’était pas au Ritz Kinam au début de cette semaine parmi les “Champions de la Diaspora” mais dans le Massachusetts pour des échanges avec des haïtiens originaires du Plateau Central sur l’avenir de ce centre universitaire qui commence à connaitre un certain essouflement après plus de sept ans de fonctionnement. Construit sur un terrain de 10 hectares environ, l’Université Jean Price Mars (UJPM) qui dispose de deux bâtiments modernes (96 salles de classe au total) est en fait une filiale du centre universitaire du même nom fondé à Port-au-Prince en 1991 par le Dr Charles Poisset Romain.

“Suite au séisme dévastateur du 12 Janvier 2010, des dizaines de milliers d’étudiants qui fréquentaient des centres universitaires à Port-au-Prince étaient sous les décombres. Il fallait donc répondre à leur besoin de formation” a expliqué hier soir le recteur de l’Université Jean Price Mars (UJPM, Dr Jean Claude François, dans une interview accordée hier soir à notre collaborateur Julio Midy sur MCTVBoston. Ce fut l’occasion pour ce sexagénaire qui a vécu en Suisse pendant plus de 40 ans de faire état des différentes phases de la construction et du fonctionnement de ce centre universitaire dont il est le fondateur et le recteur. Depuis 2014, l’UJPM dispose de 5 Facultés : Sciences Infirmières, Sciences Administratives, Sciences Juridiques, Génie Civil et Architecture et Agronomie et offre des diplômes de premier cycle …..

Le Dr Jean Claude François a également exprimé ses inquiétudes pour l’avenir de ce centre universitaire face au problème de rétention des étudiants en proie à des difficultés économiques. “C’est vraiment avec amertume que nous voyons partir plus de 700 étudiants au cours de ces 3-4 dernières années. Notre effectif est tombé à moins de 400” s’est lamenté le recteur de l’Université Jean Price Mars (UJPM) qui a la possibilité d’accuellir plus de 6,000 étudiants.

Plus d'Informations. Visitez le site web de l'université à l'adresse suivante : http://ujpm-hinche.org/ ou contactez le recteur au 3656-6689.