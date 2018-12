A "Innovation et Technologie": sur MCTV Boston : Mécanismes de Régulations et Gouvernance de l'Internet"

Principal outil de communication et d'information depuis plu: s d'une décennie, l'internet est aussi le principal moteur dans le déroulement des activités économiques à travers le monde. L'internet a contribué à la création et/ou succès des plus importantes multinationales de notre temps. Les fameux GAFAM (Google, Amazon, facebook, Apple, Microsoft) cesseraient d'exister sans la toile.

Des assistants personnels que nous utilisons à partir de nos téléphones intelligents aux voitures autonomes qui feront bientôt partie de notre quotidien en passant par nos dossiers médicaux et nos comptes bancaires hébertgés quelque part sur le cloud ... notre société serait dysfonctionnelle sans ces réseaux électroniques et les cyberespaces qui composent l'internet.

Pour bien comprendre le fonctionnement de cet important outil qu'est l'internet, les régulations mises en place par les entités qui assurent sa gouvernance, l'Emission "Innovation et et Technologie" sur MCTV Boston a fait appel au conseiller technique de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) pour le domaine .ht : l'ingénieur Max Larson Henry .



Video