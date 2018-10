Les économies les plus compétitives au monde : Haïti parmi les 3 moins performantes

Comme tous les ans, le Forum économique mondial publie son Rapport sur la compétitivité mondiale qui se charge d'évaluer les facteurs qui stimulent la productivité dans 140 pays, notamment les infrastructures, la santé, l'innovation ou encore les caractéristiques du marché du travail.

Ce sont les États-Unis qui occupent le premier rang mondial des économies les plus compétitives au monde en 2018. Ses principales forces sont le système financier, le dynamisme commercial et le marché du travail, catégories pour lesquelles le pays se classe premier. Suivent ensuite des économies asiatiques comme Singapour (2ème) et le Japon (5ème) ainsi que des économies européennes : Allemagne (3ème), Suisse (4ème) et Pays-Bas (6ème). Quant à la France, elle se positionne au 17ème rang et progresse d’une place par rapport à l’année dernière. Parmi les forces de l’Hexagone, on retient entre autres la santé(7ème), les infrastructures (8ème) et la capacité à innover (11ème).

Enfin, concernant les pays émergents, les mieux classés sont la Malaisie (25ème), les Émirats Arabes Unis (27ème) et la Chine qui occupe le 28ème rang.