Les obstacles au développement et l'application des Nouvelles technologies de l’information et de la communication» (NTIC) en Haïti

Nouvelle Emission sur MCTVBoston sur les Nouvelles Technologies de l'Information :(Chaque Lundi de 8:00pm - 9:00pm)

Entretien avec l'ingénieur en informatique Jean-Marie ALTEMA, " Coordonnateur adjoint à la Commission Nationale pour l’Innovation et l’Insertion Socio-professionnelle des Jeunes créée par le Président Jovenel Moïse. Il a été Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) après avoir intégré cette institution comme Directeur Général adjoint. Avant de rejoindre le Conatel, M. Altéma a occupé le poste de Coordonnateur de l’Unité e-Gouvernance à la Primature et Conseiller en Technologies du Premier ministre. Il a travaillé pendant une dizaine d’années au département informatique et technologies d’une institution bancaire haïtienne en tant responsable des recherches et développement et a été Consultant auprès des organisations non gouvernementales et des entreprises privées. Il participe activement à divers Fora et prononce des conférences tant en Haïti qu’à l’étranger." (Source : ALTEMAJEANMARIE.COM)