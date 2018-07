Haïti – Crise politique: “Le Président Jovenel Moïse devrait demander la démission dans l’immédiat du Premier Ministre” estime le Forum économique du Secteur Privé

Dans un communiqué de presse, le regroupement des associations patronales condamne les actes de pillage et de vandalisme dont ont été victimes plusieurs entreprises commerciales et institutions publiques et privées lors des violents événements survenus en Haïti suite à la décision de l’administration Moïse-Lafontant d’augmenter les prix des produits pétroliers.

De l’avis du Forum économique du Secteur Privé, le déferlement de la violence de ces derniers jours reflète “en grande partie le degré de frustration, voire même de désarroi – de la majorité de nos concitoyens , face à la détérioration de leurs conditions de vie depuis de longues années”. Tout en déplorant cette flambée de violence, le FORUM “s’étonne” de la passivité de la Police Nationale “face à ce débordement inédit et inacceptable de délinquance”.

Dans ce communiqué de presse, les associations patronales estiment leurs frustration face à cette absence de leadership au niveau du pouvoir exécutif “inluant le Président de la République, le Premier Ministre et son Gouvernement”.

Tout en réclamant la démission immédiate du Premier Ministre, les représentants du Secteur privé des affaires souhaite “ardemment que le choix du nouveau gouvernement se fasse dans la plus large concertation possible".

