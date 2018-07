Haïti : Les 673 employés de la Délimart mis en disponibilité jusqu’à nouvel ordre

“C’est avec beaucoup de peine et d’amertume que la direction générale de la Délimart vous avise ainsi que vos familles que toutes les operations de la compagnie sont et demeurent suspendues pour cause de force majeure” lit-on dans une letter addressee depuis hier aux 673 employés de cette compagnie qui ont été tous mis en disponibilité “jusqu’à nouvel ordre”.

Cette décision fait suite aux récents événements au cours desquels de nombreuses entreprises commerciales de la région métropolitaine de Port-au-Prince on été pillés et incendiés.