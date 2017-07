*Il n'y aura pas de rareté de produits pétroliers sur le marché local rassure le BMPAD*

Dans une note rendue publique ce mercredi 5 juillet 2017, le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement, (BMPAD), a tenu à informer le grand public, et tous ses partenaires, en particulier les intervenants dans le transport, la manutention et la commercialisation des produits pétroliers et ses dérivés, qu’il n'y a aucune rareté de produits pétroliers sur le territoire national.

Le BMPAD, rappelle dans ce communiqué et dont copie est parvenue à Infohaiti.net,qu'en sa qualité de régulateur du secteur pétrolier qu'il continuera à travailler sans équivoque dans la transparence et le respect des règles définies par la loi, en vue de l’amélioration de ses services dans la mise à disposition à temps des produits pétroliers sur le marché local.

Le BMPAD dit renouveler son engagement à œuvrer pour la dynamisation et la rénovation du secteur énergétique en Haiti.

Depuis le weekend écoulé les autorités haïtiennes sont à couteaux tirés avec les responsable, de Total, DINASSA et SOL, trois compagnies engagées dans l’importa de produits pétroliers qui avaient avaient placé une commande de gasoil auprès de Novum Energy, sans appel d’offres et sans autorisation de l’etat hatien. Un Mandat d’amener avait même été décerné par la justice contre les responsables des dites compagnies.

Cette situation pour le moins complexe avait donné lieu à de profondes inquiétudes, qui si elle n'était pas résolue pouvait engendrer une pénurie de produits petroliers sur le marché local.