L’entrepreneur haïtien Lyne Vanessa Alexandre participe à un atelier régional à Kingston à la Jamaïque

L'ambassade des États-Unis à Kingston, en collaboration avec le Branson Centre of Entrepreneurship – Caribbean, et le Meridian International Center (Centre International Meridian) accueille l'atelier régional sur l’entreprenariat «Young Leaders of the Americas (YLAI)» (Jeunes leaders des Amériques) pour examiner les défis et les opportunités uniques auxquels font face les entrepreneurs dans les Caraïbes, et encourager la croissance et la collaboration en dehors de la région.

Du 5 au 6 juin, une centaine de jeunes entrepreneurs représentant 20 pays des Caraïbes (y compris Belize, Cuba et la Guyane) rencontrent des hauts fonctionnaires du Département d'État américain à Washington, DC, de l'Ambassade des États-Unis à Kingston, du Branson Centre of Entrepreneurship – Caribbean, ainsi que des entrepreneurs reconnus à travers les États-Unis pour une formation et une collaboration continues en entrepreneuriat et le partage des connaissances. Lyne Vanessa Alexandre de PROCONA représente Haïti à cet atelier.

Sir. Richard Branson, fondateur de Virgin Group and Branson Centre, dirige l'atelier de deux jours et discute de la manière dont l'entrepreneuriat dans les Caraïbes peut et va faire avancer la région économiquement.

D’autres ateliers additionnels incluent une grande présentation par l'entrepreneur et artiste américain, Chase Jarvis, Président Directeur Général de CreativeLive; un forum d’immersion présentée avec des mini-cours dirigés par l'association mondiale des membres Entrepreneurs’ Organization; des sessions interactives de renforcement des compétences par les participants, - et des sessions de laboratoires avec YLAI facilitées par le Meridian and Atlas Corps.

La mission de l'atelier régional sur l’entrepreneuriat de YLAI est de:

• Maximiser les opportunités pour la création de réseaux et de liens entrepreneuriaux, en tirant parti de la diversité du public pour inspirer la collaboration et le partage des connaissances;

• Examiner des défis uniques pour les entreprises commerciales et sociales des Caraïbes et des stratégies pour les surmonter;

• Explorer les opportunités pour la croissance des entreprises et l'expansion des marches autour et en dehors de la région des Caraïbes; et

• Célébrer la culture des Caraïbes.

À propos du Young Leaders of the Americas Initiative (Initiative des Jeunes Leaders des Amériques)

Le programme YLAI Professional Fellows est un programme d'échange international subventionné par le Département d'État américain et exécuté par le Meridian International Center. Ce programme dynamique répond au manque d’opportunités pour les jeunes, en particulier les femmes, en fournissant aux entrepreneurs et aux dirigeants de la société civile la formation, les outils, les réseaux et les ressources dont ils ont besoin pour transformer leurs sociétés et contribuer pleinement au développement économique et à la prospérité, à la sécurité, aux droits de l'homme, et la bonne gouvernance dans l'hémisphère.

(Fin du texte)