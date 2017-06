Nouveau Prix des carburants en Haïti

Ministères des Finances et du Commerce

Dans un AVIS officiel, rendu public ce dimanche, signée par les Ministres de l’Économie et du Commerce, le Gouvernement annonce les nouveaux prix des carburants à la pompe qui entreront en vigueur à compter de lundi 15 mai 2017.

« Les Ministères de l'Economie et des Finances, du Commerce et de l'Industrie avisent le public en général, les importateurs, les distributeurs et les consommateurs de produits pétroliers en particulier qu'à partir du 15 mai 2017 les prix en vigueur sur le territoire nationale sont fixés comme suit :

Gazoline : 224 gdes

Gasoil : 179 gdes

Kérosène : 173 gdes

Jude Alix Patrick Salomon

Ministre de l’Economie et des Finances

Pierre Marie Du Meny

Ministre du Commerce et de l’Industrie.