Pour augmenter la production cacaoyère dans le Nord d’Haïti

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "Création d'Alliances dans le Cacao pour Améliorer l'Accès et l'Organisation en Haïti," conduit par Lutherian World Relief (LWR) et ses partenaires, la PROMODEV a réalisé une visite d’exploration des plantations de cacao dans les communes Port-Margot, Borgne et Plaine du Nord.

Ces dernières font partie des 6 communes où LWR donne une assistance technique, de l’appui logistique et financier afin de contribuer au renforcement de cette culture naturelle et industrielle. Les autres communes sont: Milot, Grande Rivière du Nord et Bahon.

PROMODEV et ALLO AGRO vous invitent à suivre un résumé) des rencontres et observations réalisées avec les coopératives bénéficiaires, des producteurs de cacao, le Responsable du Bureau Agricole (BAC) de Port-Margot, le Président de la Fédération des Coopératives Cacaoyères du Nord et avec les Encadreurs de terrain ainsi que le Directeur-Pays de LWR, Agr. Luc maille LEFRANC.