Après une matinée de perturbation, les activités ont repris à l’Aéroport Toussaint Louverture

Les activités ont repris au niveau de l’aéroport Toussaint Louverture après plusieurs heures de blocage. Une délégation conduite par le ministre des Travaux publics, transports et communication, Evelt Eveillard et un conseiller du président de la République, Ardouin Zéphyrin avait été dépêché sur les lieux pour convaincre les employés de reprendre service, rapporte l’un des chefs de file du mouvement. Ce dernier indique que cette délégation a promis que les revendications seront prises en compte. « Sinon, la même situation peut se reproduire», a-t-il fait savoir.

Le mouvement de protestation des employés des services de sureté, d’entretien, des pompiers et de l’électricité de l’aéroport, pour réclamer une revalorisation salariale et pour dénoncer la mauvaise gestion des responsables, a fortement perturbé le fonctionnement de l’Aéroport international de Port-au-Prince, mercredi matin.

Les employés ont été en colère contre les responsables de l’aéroport Toussaint Louverture qui n’ont pas respecté la promesse d’augmenter leur salaire pour cette quinzaine. Joseph Bellefleur, agent de sureté et l’un des porte-paroles du mouvement a indiqué au journal que ses collègues avaient averti leurs supérieurs hiérarchiques depuis deux semaines de leur volonté d’observer une grève en cas de non-réajustement. « Le responsable de l’aéroport, avant son voyage, nous avait promis que tout sera réglé cette semaine. Hier, à notre grand étonnement, nous avons constaté que notre situation salariale n’a pas évolué », a-t-il fait savoir, dénonçant des inégalités dans la grille salariale de l’institution.

Une source au niveau de l’Autorité aéroportuaire nationale (AAN), confirme que la promesse a été effectivement faite par le responsable de l’aéroport, avant son départ pour Amsterdam où il va prendre part à un forum. Cependant, explique cette source, l’augmentation n’a pas été effective au cours de cette quinzaine comme promis. Les employés concernés ont reçu une circulaire leur annonçant que l’ajustement sera effectif au cours de la prochaine quinzaine.

Dans une note de presse portant la signature de Jude Martinez Claircidor, le service de communication de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) informe le public en général, les passagers, usagers de l’Aéroport International Toussaint Louverture (AITL), les lignes aériennes en particulier que les services et opérations de l’AITL ont repris selon les modalités, horaires et programmes de l’Aéroport depuis ce mercredi 15 Mars 2017 à 12hres PM. « Le service de communication de l’AAN, transmet au nom de la Direction Générale de l’Institution, les plus vifs regrets et présente ses excuses à tous les passagers, usagers et aux lignes aériennes dont les activités ont été perturbées par l’arrêt de travail momentané provoqué par les agents chargés de la sureté à la salle de départ », a conclu la note.

Jean Daniel Sénat

Source: Le Nouvelliste