Télécommunication: L’ingénieur Fritz Joassin, l’expert de la télévision numérique

Gérard Junior Jeanty (Le Nouvelliste)

Après avoir été testée récemment, la première chaîne numérique de démonstration du pays, RTNH 10 DTV diffuse actuellement des programmes spéciaux. Celle-ci est une réalisation du spécialiste en broadcasting, l’ingénieur Fritz Joassin, président et directeur général des firmes Electrocom S.A. et Satelcom Haïti Wireless. Rien qu’en deux mois, l’ingénieur Fritz Joassin, interviewé par le journal, dit avoir procédé aux installations et à la mise en opération de la RTNH 10 DTV, la première télévision numérique du pays.

« On avait commencé les installations en novembre 2016 », a- t-il précisé.

Finies les installations de l’émetteur, de l’antenne et du studio, tous numériques, la télévision numérique entre dans une phase. Sa couverture s’étend uniquement sur le département de l’Ouest. Pour l’instant, seulement ceux qui détiennent un smart TV peuvent brancher la RTNH 10 DTV. Dans les prochaines semaines, elle sera à la portée des personnes ayant une télévision ATSC comme mode de transmission.

« Mission accomplie. J’attends le gros pactole », déclare en souriant, l’ingénieur Fritz Joassin. Sa mission, explique-t-il, consistait à procéder à l’étude de faisabilité, aux installations et à la mise en opération de la chaîne numérique de démonstration. Il souligne avoir la « clef en main », une expression utilisée dans le jargon de la technologie quand un ingénieur ou une firme détient un contrat et fait pratiquement tout dans un projet. « On n’arrête pas le progrès. La télévision numérique au même titre que les téléphones cellulaires et l’internet est un progrès technologique. Elle est d'un apport énorme au point de vue technologique», a soutenu le spécialiste en broadcasting.

En termes d’avantages, le passage à la télévision numérique permettra d’avoir plus d’espace sur le spectre de fréquence. Autant dire, il est possible de mettre suivant le mode de compression six chaînes de télévision dans un espace de 6 Mégahertz, occupé par une seule station de télévision en analogie. « Nous avons pour l’instant 36 chaînes de télévision, elles peuvent se mettre toutes dans un espace approprié pour recevoir 6 stations de télévision », a indiqué le spécialiste, soulignant que cette technologie permettra d’avoir plus d’espace disponible pour accueillir les compagnies de téléphonie mobile puisqu’elles offrent plus d’argent à l’État. La télévision numérique permet d’avoir de l’interaction, autrement dit, c’est une télévision interactive. D'un autre côté, elle diffuse une image en haute définition avec des clartés hors concours et a une meilleure sonorisation, d’après l’ingénieur Fritz Joassin.

L’idée d’installer une chaîne numérique de démonstration en Haïti est de l’ancien directeur général du Conseil national des télécommunications (Conatel), Jean-Marie Guillaume. Ce dernier avait lancé un appel d’offres restreint en 2015 afin d’engager une entreprise pour l’installation d’une chaîne numérique de démonstration dont les programmes seront diffusés par la Télévision nationale d’Haïti (TNH). Avec ses firmes Electrocom S.A. et Satelcom Haïti Wireless, l’ingénieur Fritz Joassin a remporté cet appel d’offres mais la concrétisation de ce projet a pris du temps. « Le projet a été retardé à cause des turbulences politiques liées aux élections dont le processus avait duré plus de cinq mois », a expliqué M. Joassin qui a réalisé le projet en moins de deux mois.

n autre fait a retardé le projet de télévision numérique. Un autre directeur adjoint a pris les rênes du Conatel en avril dernier, Jean-Marie Altéma. Ce dernier a pris environ six mois pour relancer ce projet puisque le Conatel n’avait aucun accord avec la TNH qui devait effectuer la diffusion des programmes de la chaîne numérique. « Jean-Marie Altéma a pris l’initiative de signer un accord avec la TNH. Cependant, il a fallu environ six mois pour finaliser cet accord puisque les discussions étaient longues », a révélé le chef d’Electrocom. Dans ce projet, précise- t- il, le Conatel représente le maître d’œuvre, la TNH, l’entité qui diffuse les programmes et la Electrocom S.A. et la Satelcom Haïti Wireless, les maîtres d’ouvrage.

L’ingénieur Fritz Joassin et ses réalisations

L’ingénieur Fritz Joassin se passe de présentation dans le domaine de la technologie. Il a fait ses études classiques chez les Frères de l’instruction chrétienne. Ensuite, il allait faire ses études supérieures à University of Illinois Chicago (UIC). Il avait travaillé aux États-Unis chez Harris Gates Broadcast Division et à Motorola. M. Joassin retournait dans le pays avec Motorola. Il a ouvert Electrom S.A. qui avait son bureau à Nazon et qui représentait aussi la marque Motorola dans le pays.

En 1976, l’ingénieur Fritz Joassin a été sollicité par l’État haïtien pour monter la Radio nationale d’Haïti. Un an plus tard, la station de radio était inaugurée. Il a été sollicité une seconde fois en 1978 en vue de monter la Télévision nationale d’Haïti. Après un an, il avait délivré la marchandise. « La TNH a été une évolution surtout quand elle avait commencé à diffuser les matchs de football. Il faut dire avant, il y avait dans les années 60, une seule chaîne de télévision dans le pays, 4 VMR Chanel 5. Celle-ci émettait à cette époque par onde claire. 4VMR ou encore Télé Haïti avait passé par câble et seulement les gens qui avaient une connexion pouvaient jour de ses services. Avec l’arrivée de la TNH, tout le monde allait pouvoir brancher à nouveau une chaîne de télévision sans avoir besoin de câble », a expliqué l’ingénieur Fritz Joassin.

Outre les médias de l’État, l’ingénieur Fritz Joassin a aussi monté la télévision de Radio Vision 2 000, la télévision de signal FM, la télévision de Shalom et la chaîne 20. Avec cette chaîne de démonstration numérique, il a fait savoir que le pays était en avance par rapport à son voisin la République dominicaine qui avait expérimenté cette technologie pendant trois mois grâce à une compagnie américaine qui faisait la promotion de la télévision numérique.

Gérard Junior Jeanty

Le Nouvelliste