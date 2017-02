Tournée en Haïti du groupe américain de danse contemporaine «Fist and Heel» du 7 au 14 février 2017

Le Bureau des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique prend plaisir à informer le public en général et les amateurs de danse en particulier que le groupe américain de danse contemporaine «Fist and Heel» effectuera une tournée en Haïti du 7 au 14 février 2017. Durant son séjour, le groupe «Fist and Heel» tiendra des ateliers de travail avec plusieurs écoles de danse notamment Afoutayi, ENARTS, Haïti Tchaka Danse et l’Ecole de Danse Joëlle Donatien Belot.

Dans la soirée du vendredi 10 février, le groupe offrira une prestation à la place Boyer (Pétion-Ville), avec la participation des écoles de danse précitées.

Le groupe se rendra du 11 au 15 février à Jacmel où ils tiendront également des sessions avec des écoles de la ville telles que Explosion et Grand Soleil. Le mardi 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin le groupe et des danseurs haïtiens de Jacmel se produiront au Convention Center de 6:00 à 8:00 p.m.

Ce programme d’échange entre dans le cadre de la célébration du mois de l’histoire des noirs aux Etats-Unis. L’Ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince a financé la tournée du groupe «Fist and Heel» en Haiti en vue de promouvoir la compréhension mutuelle entre les Américains et les Haïtiens et leur public respectif, l’un des objectifs clés de la mission américaine.

Information sur Reggie Wilson et son groupe de danse contemporaine «Fist and Heel»

«Fist and Heel», a été fondé en 1989. Elle est une compagnie basée à Brooklyn qui explore les diversités entre l’anthropologie culturelle et les pratiques du mouvement et met en évidence le corps comme un véritable instrument d’apprentissage. Son spectacle est le travail d’une expression continue des langages rythmiques du corps issus des traditions ordinaires et spirituelles d’Afrique et de sa diaspora, y compris les expressions idiomatiques du blues, du gospel et du temps de l’esclavage. Le nom «Fist and Heel» (poings et talons), vient de l’histoire des africains en esclavage aux Amériques, à qui on avait interdit d’utiliser leurs tambours. Ils ont réinventé leurs traditions spirituelles en une forme d’art expressif, interdit par les autorités blanches et noires qui la considérait comme tout simplement «l’adoration des poings et des talons».

«Fist and Heel» crée des danses et des spectacles multidisciplinaires qui font ressortir les liens des personnes et des communautés avec les rites, leurs corps et leurs cultures. Les programmes et les ateliers de la compagnie dirigés par le directeur artistique avec l’aide des danseurs du groupe incluent et reflètent ces éléments. Les ateliers sont personnalisés pour les participants de tout âge et tous niveaux d’expérience, et sont ouverts aux divers groupes intéressés au spectacle, au mouvement et à la danse. Les participants reçoivent des informations adéquates sur la technique des mouvements de Wilson, la composition, le répertoire et participent à des «community shouts» (musique/chant en cœur) qui stimulent l’interrelation rythmique entre le corps et la voix. Les programmes de sensibilisation de la compagnie encouragent de nouvelles perspectives, supportent les initiatives et l’expression créatrice.

