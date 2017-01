Le carnaval national annoncé aux Cayes

Le président élu, Jovenel Moïse, a annoncé le dimanche 22 janvier 2017 la réalisation du carnaval national de 2017 dans la ville des cayes. Question, a-t-il dit, d’exprimer sa solidarité à la population du grand Sud, victime de l’ouragan Matthew en octobre dernier. Venu dans le Sud pour supporter les candidats du parti Haïtien Tèt Kale (PHTK) dans le cadre de leur campagne électorale comptant pour les joutes du 29 janvier 2017; le président élu, Jovenel Moïse, a annoncé la réalisation du carnaval national 2017 dans la 3e ville du pays

Les défilés précarnavalesques ont commencé le jour même. Des écoles de danse, les bandes à pieds ont foulé le centre-ville en suivant le même parcours du carnaval national de 2012, une première expérience dans les villes de province qui a été un succès pour l’administration de Michel Joseph Martelly. Cinq ans après, le nouveau président élu du PHTK, Jovenel Moïse veut faire la même expérience.

Par cette manifestation culturelle, le président élu, Jovenel Moïse, dit vouloir poser des actions en signe de solidarité avec la population du Sud victime de l’ouragan Matthew au début du mois d’octobre 2016 dernier. Le grand Sud, étant ravagé par l’ouragan, le président élu dit croire que si le carnaval se réalise dans le Sud, cela pourra relancer l’économie du département. C’en est fait une sorte de regain d’espoir pour la jeunesse sudiste, a-t-il renchéri.

Si ce grand événement culturel va contribuer à relancer l’économie du Sud, comme le fait croire le président élu, Jovenel Moïse dit reconnaitre aussi que ledit département fait face à de graves problèmes. Ainsi promet-il, en plus de la réalisation du carnaval national dans la 3e ville du pays, d’entreprendre des projets de reboisement dans le grand Sud, des projets de drainages et d’irrigation dans la ville des Cayes, de renforcer les institutions du département qu’il juge nécessaire et aussi de redémarrer quelques projets en impasse depuis belle lurette dont l’aéroport international des cayes.

Le premier citoyen de la ville des Cayes, Jean Gabriel Fortuné, présent à une conférence de presse conjointe avec le président élu et le candidat au sénat du parti Haïtien Tèt Kale, Pierre François Sildor, le dimanche 22 janvier 2017, promet qu’il va se mettre au travail dès cette semaine en vue de matérialiser cette promesse faite par le président élu. Un carnaval plus extravagant que celui de 2012, c’est ce que promet le maire de la commune des cayes qui se montre très confiant quant à la réalisation et à la réussite de cette manifestation culturelle dans la ville hospitalière.

Edver Serisier

Source: Le National