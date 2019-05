L'Union européenne et ses partenaires lancent la Semaine de l'Europe 2019

Port-au-Prince, le 30 avril 2019. Le 9 mai marque la fête de l'Europe en hommage à la déclaration prononcée le 9 mai 1950 par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, qui posait les jalons de la construction européenne.

Pour célébrer cet anniversaire ainsi que les liens d'amitié et de coopération qui unissent l'Union européenne et Haïti, l'Union européenne et les Etats membres présents en Haïti (France, Allemagne, Espagne et Royaume Uni) - associés à la Suisse -, proposent au public une "Semaine de l'Europe" qui combine une série d'activités pédagogiques et festives.

L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert, a déclaré: "Une nouvelle fois toutes les activités des festivités vont se déployer sous le signe de l'échange et de la rencontre. Cette édition comporte une dimension particulière puisque cette année nous célébrons les 30 ans de la coopération entre l'Union européenne et Haïti. " Et d'ajouter: " Aussi, l'UE et ses partenaires donnent une place prépondérante à la décentralisation des activités, avec des activités au Cap Haïtien et à Jérémie, afin que le public en province puisse aussi participer à ces célébrations".



Au total, ce sont quelques 27 activités, étalées sur deux semaines qui sont proposées au public. Elles comprennent un festival du film européen, un festival de la coopération UE-Haïti et la finale du concours de plaidoiries sur les droits de l'homme.

Le festival du film européen à la Fokal



Il en en est à sa troisième édition. Le festival (29 avril – 3 mai) illustre la diversité et la vitalité du cinéma européen à travers une sélection de films qui touchent à différents thèmes comme la migration et l'accueil des réfugiés, l'identité, la protection de l'enfance qui sont autant de sujets primordiaux dans la coopération au développement. Les projections sont suivies de débats avec le public sur des thématiques liées au développement avec des intervenants de différentes organisations comme l'Organisation Internationale des Migrations, l'UNICEF, ONU-Femmes ou l'Union européenne.



Le Festival de la coopération

Il sera lancé officiellement l'Alliance Française du Cap Haïtien, le samedi 4 mai. Le festival se poursuit durant la semaine du 6 mai à Port-au-Prince à l'Institut Français d'Haïti et à la Fokal pour se clôturer le samedi 11 mai à l'Alliance Française de Jérémie.

Les tables rondes et la visite de projet

L'objectif du Festival de la coopération est aussi de mieux faire connaître le travail pour le développement du pays qui est mené par l'Union européenne, l'Etat haïtien et les partenaires internationaux et nationaux.

A cet effet, sept tables-rondes thématiques sont organisées. Outre les tables-rondes des ambassadeurs européens qui parleront de construction européenne et de coopération multi et bilatérale, seront abordées: la question de la langue dans l'éducation, la culture comme outil de développement, le rôle des pouvoirs locaux dans le développement urbain et les investissements des infrastructures dans le Nord. Une visite de projet urbain et un atelier seront aussi proposés à Jérémie autour du projet Urbayiti.

Les spectacles

Cette année nous aurons comme tête d'affiche, la grande chanteuse franco-capverdienne-portugaise, Mayra Andrade, pour les concerts de l'amitié UE-Haïti. Pour l'occasion, elle sera rejointe sur scène par l'artiste Erol Josué. Ils se produiront à deux occasions, le 8 mai à l'IFH et le 9 mai à la Fokal.

La jeune chanteuse très talentueuse, Coralie Hérard, va se produire au Cap Haïtien et à Jérémie. En outre, sera proposé un concert-surprise, le "Haitian All Stars", où plusieurs artistes haïtiens de la jeune génération et d'autres plus confirmés vont se réunir sur scène pour le plaisir du public à l'IFH le 10 mai.

Il y aura une pièce de théâtre-forum sur le thème de la participation des femmes à la vie politique ainsi qu'une soirée de danse contemporaine et hip hop concoctée par la grande chorégraphe Kettly Noël dans le cadre du PAPAP (en trois parties le mardi 7 mai).

La Semaine de l'Europe se clôturera par avec la sixième édition du Concours de plaidoiries sur les droits de l'homme, le 17 mai.

Partenariats

La Semaine de l'Europe est mise en œuvre par l'Union européenne, ses Etats membres et l'Institut Français en Haïti. L'opération est le fruit d'un vaste partenariat, elle bénéfice notamment du concours de la Suisse, de la Fokal, des Alliances Françaises, d'Air France, du Lycée Alexandre Dumas, de Wallonie-Bruxelles International, de PAPAP, du Bureau de l'Ordonnateur National du FED ainsi que du soutien de plusieurs médias nationaux.

-FIN-