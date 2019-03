Cantave, Bodeau, Rubio et Sison discutent d'un nouveau gouvernement

Cantave, Bodeau, Rubio et Sison discutent d'un nouveau gouvernement

Il a été question de "la formation d'un nouveau gouvernement et de la nécessité d'un dialogue et d'élections de bonne foi" entre les trois parlementaires et l'ambassadeur Sison.Le sénateur américain Marco Rubio, qui a rencontré dans le cadre de sa visite officielle en Haïti, le président Jovenel Moïse ce mardi, s'est aussi assis avec les présidents des deux chambres du parlement, le député Gary Bodeau et le sénateur Carl Murat Cantave. L'ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Michele J. Sison, a aussi pris part à cette rencontre.

Si lors de la réunion précédente, d'après le président Moïse et le sénateur Rubio, il a été question de "renforcement des relations d’amitié et de coopération entre Haïti et les Etats-Unis, l'investissement, la sécurité et les élections", les échanges entre le sénateur républicain et les deux leaders du parlement haïtien ont porté sur "la formation d'un nouveau gouvernement et de la nécessité d'un dialogue et d'élections de bonne foi".

Entre temps, programmée pour ce mercredi à 2 heures de l'après-midi, la séance d'interpellation du Premier ministre, Jean-Henry Céant peine à se tenir au sénat de la République.

Jusqu'a 3 heures de l'après-midi, 14 sénateurs, dont le président du bureau Carl Murat Cantave, ont été remarqués sur la Cour du parlement. Une rencontre se déroule actuellement entre les sénateurs. L'objectif, selon Nenel Cassy du département des Nippes, est de trouver la bonne formule, pouvant harmoniser les rapports au sein du grand corps.

Entretemps, dans le camp de la Primature c'est l'attente totale. "Nous attendons le signal du bureau du grand corps", a dit Jorschemy Jean Baptiste, Chef de cabinet adjoint du PM. Il en a profité pour démentir l'information selon laquelle, Jean-Henry Céant serait sur le point de faire une déclaration à la nation.

La rédaction, avec Luckson Saint-Vil