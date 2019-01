L'Union européenne déploie une enveloppe de 7,6 millions d'euros pour soutenir la culture, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, la protection de l'environnement et la lutte contre la détention provisoire prolongée

Port-au-Prince, le 30 janvier 2019. L'Union européenne a rencontré des représentants de la société civile haïtienne et européenne ainsi que des organisations nationales et internationales pour une séance d'information consacrée à deux nouveaux appels à propositions que l'Union européenne lance pour un montant global de près de 7,6 millions d'euros, dont 2,5 millions d'euros uniquement pour la culture.

Les appels sont divisés en cinq lots - en "sous-appels" pour le dire autrement - qui couvrent un éventail élargi d'enjeux nationaux, à savoir la lutte contre les effets du changement climatique, la protection de l'environnement, le combat contre la violence à l'égard des femmes, la culture et, enfin, la lutte contre la détention préventive prolongée et l'amélioration des conditions de détention.

A cette occasion, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degert, a déclaré: "La solidarité qui fonde la coopération au développement s'exprime par différents canaux. A côté de l'appui solide et constant que nous apportons à l'Etat, nous sommes aussi attachés au rôle spécifique des organisations de la société civile - parfois en partenariat avec d'autres acteurs, étatiques ou internationaux - pour porter les aspirations des citoyens et réaliser des actions concrètes pour leur compte."

Contexte

L'appel à propositions constitue un processus de sélection compétitif et transparent visant à garantir une égalité de chance. De plus, en divisant les deux appels en plusieurs lots et en établissant des limites pour les subventions, l'Union européenne souhaite permettre à davantage de projets de voir le jour. En fonction des lots, les subventions qui seront allouées oscillent entre 300.000 EUR et 625.000 EUR. A noter que l'Union européenne demande aux futurs bénéficiaires qui seront choisis de redistribuer une partie de la subvention à d'autres initiatives. Ce mécanisme dit de "subventions en cascade" permet d'irriguer les secteurs sélectionnés de façon efficace en soutenant des initiatives d'organisations qui ont besoin d'un coup de pouce pour se déployer mais qui n'ont pas nécessairement encore toute la capacité administrative et financière pour gérer un projet de plus grande ampleur.

