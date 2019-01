Déclaration de l’Ambassade des Etats-Unis à l’occasion du Jour de l'Indépendance d'Haïti

L’ambassade des États-Unis en Haïti adresse ses félicitations au peuple haïtien à l’occasion du 215ème anniversaire de l’Indépendance d’Haïti, le 1er janvier.

La révolution haïtienne a changé le cours de l'histoire dans l'hémisphère et a eu un impact indélébile sur les États-Unis. Au milieu de la longue lutte pour la liberté en Haïti, des recrues haïtiennes ont quitté le port de Saint-Marc en 1779 pour se battre aux côtés de soldats américains lors de la Bataille de Savannah, notre propre guerre de l'Indépendance.

Depuis ces jours de révolution, les relations entre Haïtiens et Américains ne font que s’approfondir et le dynamisme de la communauté américano-haïtienne rend les États-Unis et Haïti plus forts et plus prospères. Les États-Unis sont impatients de poursuivre leur partenariat avec Haïti afin de renforcer la croissance économique, l’Etat de droit et la sécurité.

Aujourd'hui, les États-Unis continuent de se tenir aux côtés d'Haïti pour assurer un avenir stable et prospère. À cette fin, les États-Unis encouragent tous les Haïtiens à s’unir pour poursuivre le progrès par des moyens pacifiques. Les États-Unis souhaitent au peuple haïtien une joyeuse célébration du Jour de l'Indépendance et une nouvelle année remplie de paix, de prospérité et d’opportunités.

(Fin de texte)