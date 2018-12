La mairie de Ouanaminthe, l'Union européenne et les partenaires de l'Etat inaugurent le nouveau marché municipal de la ville



Ouanaminthe, le 11 décembre 2018. Le nouveau marché municipal de la ville a inauguré par le maire de Ouanaminthe et l’ambassadeur de l’UE en présence des autres partenaires et l'ensemble des partenaires dont le PNUD et le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

L'Union européenne a investi 900.000 euros dans le projet et a confié l'assistance technique au PNUD qui en a cofinancé 85.000 euros. C'est le consortium Merineco qui s'est chargé de la réhabilitation du marché et le Bureau de l'Ordonnateur National qui a assuré la maitrise d'ouvrage.

La réhabilitation, couplée à la réorganisation du marché a été lancée en 2016. Elle a permis de couler une dalle en béton de 13 700 m², de réhabiliter le bâtiment de commerce des viandes, de procéder à une réfection des toitures des deux bâtiments couverts, de mettre en place de nouveaux portails, de réparer des murs de clôtures, de nettoyer le marché et les canaux d'évacuation et d'installer un bureau pour le directeur de marché.

Plus de 2.350 emplacements sont désormais disponibles pour les commerçants de la zone dont 1.800 sont d'ores et déjà pourvus. A travers notamment l'adoption d'un règlement intérieur, des règles de gestion et de fonctionnement formelles et transparentes ont été mises en place par la mairie de Ouanaminthe en concertation avec les commerçants pour s'assurer du bon fonctionnement et de de l'entretien du marché.

A cette occasion, l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert, a déclaré: "Pour que le marché puisse fonctionner durablement, chaque acteur doit jouer sa partition. C'est ainsi que le commerçants doivent payer leurs taxes et respecter le règlement intérieur du marché. De son côté, il revient à la mairie, avec les ressources collectées, de fournir les services nécessaires notamment le nettoyage, le ramassage des ordures et assurer la sécurité." Et d'ajouter: "C'est grâce à ce respect mutuel des engagements que le marché pourra fonctionner et devenir un exemple à l'échelle du pays. Sachez que les autres villes du pays vous regardent et que d'autres vont vouloir et pouvoir s'inspirer de ce modèle de gestion innovant."



Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un appui plus global que fournit l'Union européenne dans la zone frontalière de Ouanaminthe. Des pistes rurales ont par exemple été financées et l'UE est en train de construire le marché frontalier de Ouanaminthe. L'UE va aussi financer un nouveau poste de douanes et reste engagée avec la mairie pour un nouveau programme qui sera lancé en début d'année prochaine.

En outre, en ce jour, l'UE a aussi lancé avec le Service Jésuite aux Migrants/Solidarite Fwontalye-Haïti notamment, l'initiative binationale dénommée « Ann leve kanpe pou dwa yo respekte », consacrée à la lutte contre le travail forcé dans le Nord, le Nord’Est Haïti et en République dominicaine dans le secteur agricole, d'une valeur de plus d'1 million d'euros.

