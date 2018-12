Le Sous-Secrétaire Adjoint Kenneth Merten souligne le partenariat du gouvernement américain au cours de sa visite en Haïti

(Port-au-Prince, Haïti), le 8 décembre 2018 - Kenneth Merten, Sous-Secrétaire Adjoint du Bureau des Affaires de l'hémisphère occidental au Département d'État des États-Unis, a visité Port-au-Prince, Haïti du 6 au 8 décembre dernier. La visite de l’Ambassadeur Merten a mis l’emphase sur le partenariat de longue date qui existe entre les États-Unis et Haïti, ainsi que l’engagement des États-Unis à appuyer le processus démocratique et renforcer l’Etat de droit afin de garantir la stabilité politique et économique en Haïti.

Lors de son séjour à Port-au-Prince, l'Ambassadeur Merten s’est entretenu avec le Président Jovenel Moïse, le Premier ministre Jean Henry Céant et le Ministre des Affaires étrangères Bocchit Edmond afin de discuter des domaines de coopération américano-haïtienne et des questions régionales. L’Ambassadeur Merten a également rencontré le président du Sénat, Joseph Lambert, le président de la Chambre des Députés, Gary Bodeau, et d’autres parlementaires haïtiens, afin d’encourager les partis politiques et les dirigeants haïtiens à travailler ensemble à l’avancement des intérêts et des aspirations du peuple haïtien.

En outre, l’Ambassadeur Merten a discuté des efforts visant à renforcer la sécurité, l’état de droit et également à promouvoir les droits humains avec la MINUJUSTH et le Core Group. Sa visite était aussi l’occasion de se réunir avec des membres du secteur des affaires pour souligner les priorités axées sur le développement économique durable à long terme, l'autonomie et un renforcement de la mobilisation autour des ressources nationales.

Les États-Unis demeurent attachés au partenariat fructueux qu’ils entretiennent avec le gouvernement haïtien, alors que nous travaillons vers la réalisation de nos objectifs communs pour une Haïti plus prospère, plus sûre et plus démocratique.