L'Union européenne mobilise 200 000 Euros (16 400 000 Gourdes) pour les victimes du séisme au nord d’Haïti

Suite au tremblement de terre de magnitude 5.9 qui a frappé le nord d’Haïti le 6 octobre dernier, la Direction de la Protection Civile d’Haïti a fait état de 18 morts, 548 blessés, 9 717 maison endommagées et 1 417 demeures entièrement détruites dans les départements d’Artibonite, du Nord, et du Nord-Ouest. 11,134 familles nécessitent une assistance humanitaire d’urgence.

L’Union européenne soutient la livraison de kits de première nécessité aux familles les plus vulnérables, pour un montant de 200 000 Euros (soit environ 16 400 000 Gourdes haïtiennes). 3 000 familles bénéficieront de cette assistance.

« L’Union Européenne est un partenaire de longue date d’Haïti, et se tient toujours prêt à assister les Haïtiens en cas de catastrophe comme le tremblement de terre récent, ainsi que les institutions nationales haïtiennes dans leurs efforts cruciaux pour sauver des vies, » a affirmé Christos Stylianides, Commissaire européen à l'aide humanitaire et la gestion des crises.

Le service européen de cartographie par satellite « Copernicus » a également été activé le 8 octobre, afin d’identifier les dommages et de soutenir la réponse dirigée par les autorités nationales.

