LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NOMME MME HELEN LA LIME DES ÉTATS-UNIS EN TANT QUE REPRÉSENTANT SPÉCIAL POUR HAÏTI ET CHEF DE LA MINUJUSTH

New York, 1er Août 2018 – Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd’hui la nomination de Mme Helen Meagher La Lime, des États-Unis, comme sa Représentante spéciale et Chef de la Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH). Mme La Lime succède à sa compatriote Mme Susan D. Page à laquelle le Secrétaire général exprime sa gratitude pour son dévouement et son leadership efficace à la tête de la MINUJUSTH.

Mme La Lime a eu une carrière remarquable au Service américain des affaires étrangères, ayant occupé plusieurs postes diplomatiques de haut niveau. Elle était, de 2014 à 2017, Ambassadeur des États-Unis en Angola et, de 2001 à 2013, Directrice chargée de la sensibilisation du public au Commandement américain pour l’Afrique en Allemagne.

De 1996 à 2011, elle a occupé plusieurs postes au sein du Département d’État, dont Chef de mission adjoint à l’ambassade américaine en Afrique du Sud de 2008 à 2011; Consul général à Cape Town, de 2006 à 2008; Ambassadeur au Mozambique, de 2003 à 2006; Chef de mission adjoint au Maroc, de 2001 à 2003 et au Tchad, de 1996 à 1999. De 1999 à 2003, elle était Directrice et Directrice adjointe du Bureau des affaires africaines du Département d’État.

Mme La Lime est diplômée de la « National Defense University » de Washington et titulaire d’une licence de langues et de linguistique de la « Georgetown University ». En plus de l’anglais, elle parle couramment espagnol, français et portugais.

