Vénézuéla et Haïti signent un accord de coopération dans le cadre de Petrocaribe

La République bolivarienne du Vénézuéla et la République d'Haïti ont signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de Petrocaribe, un résultat concret de la réunion tenue mercredi à Caracas entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Jorge Arreaza et Antonio Rodrigue.

Tenue à Caracas, cette réunion a permis de réactiver le Comité binational pour financer des projets de développement en Haïti à travers l'accord PetroCaribe, un programme à travers lequel le Vénézuéla fournit du pétrole à des conditions avantageuses aux pays des Caraïbes.

"Petrocaribe garantit la sécurité énergétique des peuples des Caraïbes et, à son tour, dispose de ces mécanismes de financement et de compensation ", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Arreaza dans une déclaration conjointe à l'issue des pourparlers avec son homologue haïtien.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Rodrigue a souligné l'importance pour son pays de l'accord signé, en plus de la réactivation du Comité binational.

"Nous franchissons une étape importante dans la coopération entre Haïti et le Venezuela (...) Le Comité binational est l'instrument pour développer des projets en Haïti dans le cadre de l'Accord Petrocaribe. Aujourd'hui est un jour très important pour nous Haïtiens, nous allons donc pouvoir compter sur ce soutien que le Vénézuéla nous donne pour le développement des programmes et des projets sociaux, des projets d'énergie en Haïti et l'agriculture », a déclaré le chancelier haïtien à la presse vénézuélienne ", a déclaré en substance à la presse le chancelier haïtien Antonio Rodrigue.