Haïti: Les représentants de la Communauté Internationale expriment leurs préoccupations face aux actes de violence de ces derniers jours

Port-au-Prince, le 9 juillet 2018 – Le Core Group (composé du Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies, les Ambassadeurs d’Allemagne, du Brésil, du Canada, de la France, des Etats-Unis d’Amérique, et les représentants de l’Espagne, de l’Organisation des Etats Américains et de l’Union Européenne), exprime sa préoccupation suite aux manifestations marquées d’actes de violence et de pillage, qui ont largement paralysé le pays durant ce week-end, avec des effets négatifs sur l’économie. Le Core Group est attristé par les pertes en vies humaines et exprime ses condoléances aux familles des victimes.

Alors que les inquiétudes de la population face aux difficultés de la vie quotidienne sont légitimes, rien ne peut justifier des comportements à même de menacer la vie des personnes et la sécurité des biens, ainsi que les avancées réalisées ces dernières années en matière de stabilité et de progrès démocratique en Haïti. Le Core Group condamne tous les actes de violence et encourage toutes les parties en Haïti à faire preuve de retenue et à respecter l’ordre constitutionnel.

Le Core Groupe exhorte les autorités nationales à engager un dialogue approfondi et inclusif avec tous les autres acteurs clé du pays afin de ramener le calme, de promouvoir la cohésion sociale et d'assurer la sécurité des personnes et des biens, dans le respect des règles de droit.

Le Core Group assure Haïti de son soutien à la stabilité et au développement durable du pays.