Le gouvernement americain et L’OIM font don de Vehicules à la Police Nationale des Frontières d’Haïti

Le gouvernement americain et L’OIM font don de Vehicules à la Police Nationale des Frontières d’Haïti

Cap-Haïtien, le 12 mars 2018 - Aujourd'hui, le gouvernement des Etats-Unis et l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), ont fait don de cinq véhicules et autres matériels à la Police Nationale des Frontières d’Haïti (POLIFRONT) pour supporter les efforts du gouvernement haïtien dans la lutte contre le crime transnational et pour augmenter la sécurité au long de ses frontières.

Cette cérémonie s'est déroulée au siège de la POLIFRONT à Morne Casse en présence de l'Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti Michele Sison, de l'Inspecteur Général de la Police, Joany Caneus, du Directeur Départemental de la Police, Fritz Saint Fort et du Chef de Mission de l'OIM, Fabien Sambussy, et de représentants du Bureau des Affaires de Stupéfiants et de l’Application de la Loi (INL) de l’Ambassade.

L'Ambassadeur Sison était heureuse de visiter la POLIFRONT dans le cadre de son premier voyage dans le département du Nord-est, et a salué le partenariat de l'OIM dans l’établissement de cette force. Dans ses propos de circonstance, elle a réitéré son engagement à continuer à renforcer la coopération entre les États-Unis et Haïti en vue de soutenir la police à tous les niveaux. Elle a reconnu l'importance de cette unité de police nouvellement créée qui garantira plus de sécurité et de stabilité dans le pays. Elle a déclaré: «Les défis contre le crime transnational, y compris la traite des personnes et autres trafics illégaux doivent être adressés si Haïti veut sécuriser ses frontières».

Par le biais de l’INL, le gouvernement des Etats-Unis soutient activement la formation et le développement professionnel de la Police Nationale d’Haïti (PNH). Il s’agit du deuxième don qui a été octroyé à la POLIFRONT et il renforce l'engagement des Etats-Unis à travailler avec la Police Nationale d’Haïti pour lutter contre le crime transnational à la frontière. En octobre 2017, les Etats-Unis avaient déjà fait don de motocyclettes et véhicules tout-terrain dans le cadre d’une contribution de 645.000 dollars allouée à l’OIM.

(Fin du texte)