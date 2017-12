Le président Jovenel Moïse au lancement de 34ème assemblée ACP-UE à Karibe Hotel

Des parlementaires de plus d'une centaine de pays de l'ACP et de l'UE, ont pris part ce lundi 18 décembre, au lancement de 34ème assemblée ACP-UE, au Karibe Convetion Center en présence du Chef de l'Etat Jovenel Moïse, du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant.





Dans ses déclarations de circonstance, le Président de la République a rappelé que les thèmes débattus au cours de ces assises ont une grande importance tant pour chacun des états que pour le futur des relations entre l'Union Européenne et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, mais aussi, par ricochet, pour la bonne marche du monde.

Le Président de la République a aussi profité de l'occasion pour réitérer sa ferme volonté de mener une bataille rangée contre la corruption qui ronge le pays. "Je suis tout à fait sensible aux appels renouvelés de mes concitoyens pour que la corruption, ce mal endémique qui gangrène l'Etat à travers quasiment toutes ses institutions, soit pourchassée et bannie à jamais dans la société haïtienne.", a indiqué le Chef de l'Etat qui promet qu'Haïti ne ratera jamais une occasion de travailler inlassablement dans les plateformes et les assemblées internationales dans lesquelles les questions de développement et des problèmes qui menacent l'avenir de notre planète seront discutés.

La Député Michèle Rivasi (France) de l'UE a mis l'accent de son côté sur la portée de ces assises qui constituent un espace d'échanges, de réflexions, et de témoignages sur sur l'Etat des pays, membres de l'ACP et de l'UE. « Notre réunion ici, aujourd'hui témoigne d'ailleurs de l'importance de la dimension des travaux qui se déroulent dans le cadre de Cotonou » a soutenu Michèle Rivasi.

De nombreux thèmes doivent être débattus lors de 34ème assemblée ACP-UE, dont l'amélioration de la résilience face au changement climatique et aux catastrophes naturelles dans les pays ACP, la valorisation des ressources minérales, l'amélioration de l'accès aux systèmes de soins de santé de base, le tourisme durable, la situation en Mauritanie et au Zimbabwe