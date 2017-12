48ème Assemblée Parlementaire (ACP), de la 34ème Session de l'Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE, espace de dialogue et de plaidoirie pour une « économie bleue »

Le tourisme durable dans un monde interconnecté ou le poids économique des revenus du tourisme est constamment en croissance a été largement débattu par les parlementaires de l'ACP durant la journée de samedi 16 décembre 2017. Les défis dans le domaine de l'interdépendance entre développement et sécurité dans les politiques des pays ACP et de l'UE ont été également abordés.



Haïti qui accueille ce sommet a permis été l'occasion pour les participants de faire un plaidoyer pour l'économie bleue qui recèle d'innombrables potentialités devant créer des perspectives de croissance et de développement économiques dans les secteurs du commerce et du tourisme dans un esprit de développement respectueux de l'environnement.

Promouvoir le rôle des ressources naturelles dans la promotion durable, sur le tourisme durable et sur l'amélioration de la résilience face au changements climatique et aux catastrophes naturelles est d'une importance capitale selon Louis Michel Co président UE.