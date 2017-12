Haïti mise sur la 48ème Assemblée Parlementaire (ACP) et de la 34ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE

Port-au-Prince, Haïti- Jeudi 14 décembre 2017: Haïti accueille depuis du 13 au 20 décembre au Karibe Convetion Center à Pétion-Ville la 48ème Assemblée Parlementaire (ACP) et de la 34ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE. Durant ces assises qui se déroulent sous la houlette du Parlement, largement soutenues par l’Exécutif, de nombreuses réunions de commission doivent avoir lieu dont celles des affaires politiques, du développement économique, des finances et du commerce, des Affaires Sociales et de l’Environnement et de conciliation sur les propositions des résolutions d’urgence.

Les Parlementaires de l’ACP présents à la 48ème session de l’Assemblée parlementaire ACP doivent discuter entre autres des conséquences sociales et environnementales de l’urbanisation, de la gestion des déchets industriels et ménagers dans les pays ACP, de l’élimination du travail des enfants dans les pays ACP ou encore de l’inclusion des personnes handicapées dans les pays en développement.

Plus d’une quarantaine d’Etats, membres de l’ACP prennent part à ces assises dont la Gambie, l’Angola, le Swaziland , la Mauritanie, la Somalie, la Namibie et les Seychelles.

Le Député Price Cyprien, représentant de la Chambre des Députés, membre du comité organisateur de la 48ème Assemblée Parlementaire (ACP) et de la 34ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE, salue la tenue de ces assises en Haïti. « Dès mon arrivée à la 50ème législature, je me suis attelé pour remettre Haïti sur la carte internationale et démontrer qu’il y a un parlement qui travaille dans le pays » a indiqué le parlementaire qui s’exprimait au micro de infohaiti.net. Le Député Price Cyprien indique avoir pris l’initiative de renouer contact avec aves les pays membres de l’ACP ; démarche qui a porté fruit puisque le pays à sa demande a le privilège d’accueillir cet évènement majeur.

Selon le Parlementaire, la 48ème Assemblée Parlementaire (ACP) et de la 34ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE, est une opportunité pour Haïti de démontrer que le pays a la capacité d’organiser de grands forums internationaux. Avec des délégations de 420 personnes issues de 106 pays, des retombées économiques ne sont pas à négliger a soutenu le Député Price Cyprien, qui estime que sur les plans politiques et géopolitiques, Haïti a tout à gagner.

Durant l’ouverture de ces assises le Parlementaire rappelle avoir abordé le dossier de l’indemnisation des victimes du choléra. « Les pays membres de l’ACP se sont mis d’accord pour faire pression sur les Nations-Unies pour indemniser les victimes du choléra a-t-il indiqué. Par ailleurs, le Député Price Cyprien a soulevé la nécessité de la disponibilité de fonds, pour les petits Etats Insulaires dont Haïti, pouvant leur permettre de répondre aux catastrophes naturelles.

Ces assises prendront fin à travers une session plénière de l’Assemblée parlementaire paritaire avec les votes des amendements des propositions