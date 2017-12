Haïti accueille la 48ème Assemblée Parlementaire (ACP) et de la 34ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE

Tenue en Haïti au Karibe Convention Center de la 48ème Assemblée Parlementaire (ACP) réunissant des représentants et élus des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de la 34ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE du 13 au 20 décembre 2017.

Durant ces assises qui se déroulent sous la houlette du Parlement haïtien, soutenues par l’Exécutif, de nombreuses réunions de commission doivent avoir lieu dont celles des affaires politiques, du développement économique, des finances et du commerce, des Affaires Sociales et de l’Environnement et de conciliation sur les propositions des résolutions d’urgence.

Les Parlementaires de l’ACP présents à la 48ème session de l’Assemblée parlementaire ACP doivent discuter entre autres des conséquences sociales et environnementales de l’urbanisation, de la gestion des déchets industriels et ménagers dans les pays ACP, de l’élimination du travail des enfants dans les pays ACP ou encore de l’inclusion des personnes handicapées dans les pays en développement.

Plus d’une centaine d’Etats, membres de l’ACP prennent part à ces assises.