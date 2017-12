Port-au-Prince accueille la 2ème Assise de la coopération Décentralisée Franco-Haïtienne

L’Administration Communale de Port-au-Prince se fait le plaisir d’annoncer l’ouverture des Assises de la coopération Décentralisée Franco-Haïtienne qui est à sa 2ème Edition au Centre de Convention de la BRH.(Banque de la République d'Haïti)

Durant ces assises qui se tiennent les 5 et 6 décembre 2017 à Port-au-Prince, plusieurs points doivent être discutés entre les responsables étatiques et les maires des 140 communes du pays et les représentants de plus d’une centaine de communes françaises ( Métropole et Outre-Mer/ Amériques) ainsi que des partenaires nationaux et internationaux

.Le Président de la République, Jovenel Moïse, s’exprimant à l’ouverture de ces assises a d’abord fait remarquer que l’évènement participe, entre autres, de la claire volonté du gouvernement de soutenir l’action des élus locaux dans le cadre d’une politique de décentralisation renforcée et d’une gouvernance démocratique locale devant conduire à l’amélioration des conditions de vie des concitoyens tout en leur permettant d’avoir accès aux services auxquels ils ont droit

Le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, hôte des Assises de la Coopération Décentralisée Franco-Haïtienne, tout en souhaitant la bienvenue aux différentes délégations a fait remarquer que les assises de la coopération décentralisée sont une forme d’expression de la grande dynamique de solidarité internationale entre les peuples. « L’importance de cette nouvelle forme de solidarité internationale est considérable, certes, mais cela engendre aussi de nouvelles dynamiques qui, elles aussi, amènent de nouvelles problématiques » a fait savoir le Maire Youri Chevry tout en mettant un accent particulier sur l’importance vitale de la durabilité d’une coopération décentralisée.

« Il faut ne plus avoir peur d’affirmer que les modèles traditionnels de coopération pré-établis comporte des failles théoriques et constitue un agenda clé en main souvent déconnecté des spécificités historiques, institutionnelles et économiques des pays en développement. Les résultats de cette façon de faire de la coopération qui perdure depuis près d’un demi-siècle ne sont que trop criants en Haïti. Il nous faut d’autres manières et d’autre approches de solidarité internationale » a soutenu le Maire de la Capitale qui a insisté sur le fait que l’avenir de la planète se joue dans les Villes et qu’elles soient grandes ou petites, elles joueront un rôle capital sur le monde de demain.

En marge des Assises de la Coopération Décentralisée Franco-Haïtienne, Le Maire, Youri Chevry et le Maire de la Ville de la Rochelle, Monsieur Jean-François Fountaine doivent signer un nouvel accord-cadre de coopération avec Port-au-Prince.