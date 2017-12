L'Etat haïtien et l'Union européenne posent la 1ère pierre du premier Micro parc industriel de Camp Perrin – Moreau

Camp-Perrin, le 1er décembre 2017. Le Président de la République S.E.M Jovenel Moise, le Ministre du commerce et de l'industrie M. Pierre Mary Du Meny, l'ambassadeur de l'Union européenne M. Vincent Degert et l'Ordonnateur national du Fonds européen de développement M. Charles Jean Jacques, ont posé aujourd'hui la première pierre d'un prototype de Micro parc industriel conçu par l'Etat haïtien et financé par l'Union européenne à hauteur de 2.3 M€, qui sera situé à la jonction des communes de Camp-Perrin et de Moreau.

Fruit d'un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, ce micro parc constitue un projet pilote qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale des Micros parcs industriels de l'Etat haïtien, visant à favoriser l'investissement ainsi que les initiatives économiques et entrepreneuriales dans les régions d'Haiti.

Présent à cet événement, le ministre du commerce et de l'industrie, M. Pierre Marie Du Mény, a déclaré:" Les entrepreneurs et les entreprises représentent la force vive sur laquelle repose le progrès national." Initié dans le cadre du Programme d'appui de l'Union européenne au Ministère du commerce et de l'industrie - PAMCI, ce type de micro parc vise à favoriser la relance du secteur de l'agro-industrie, du commerce et in fine, de la croissance économique d'Haiti, en capitalisant sur les potentialités agricoles des régions, notamment le Sud et la Grand Anse. Il s'inscrit également dans le cadre de l'appui de l'Union européenne au relèvement de ces départements sévèrement touchés, il y a peu de temps, par les impacts du cyclone Matthew.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Vincent Degert, a indiqué:" Cette initiative ambitieuse s'inscrit dans une vision commune à l'Etat haïtien et à l'Union européenne, qui fait du commerce et de la relance économique des régions l'un des leviers les plus importants de la croissance économique durable du pays."

Et d'ajouter:" Ce projet vise d'une part à aider les populations à effectuer de façon définitive la transition post Matthew, en appuyant des activités de production, en relançant des filières agricoles et en encourageant l'entreprenariat; d'autre part, il vise à relancer le secteur agroindustriel et le commerce, en aidant les entreprises de transformation à améliorer leurs productions de manière à ce que celle-ci puisse répondre aux standards internationaux, et permette à Haiti de bénéficier des débouchés commerciaux qui sont offerts notamment sur le marché européen."

Avec une superficie prévue de 7.254 m2, le Micro parc industriel de Camp Perrin - Moreau rassemblera sur un site unique des activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles issus de quatre filières principales: le cacao fermenté produit par l'entreprise Ayitika, le miel produit par Atabey, la mangue séchée, le vinaigre et le jus de mangue produits par Vision S.A.

Les bénéficiaires de ce projet se situent à deux niveaux: tout d'abord les paysans et les associations des producteurs, qui pourront, grâce à cette plateforme, écouler plus facilement les produits de leurs récoltes et augmenter leurs revenus, tout en bénéficiant d'un encadrement pour les aider à améliorer leurs techniques de production, ou encore mieux s'adapter aux aléas pouvant affecter négativement leurs récoltes. Environ 500 producteurs de cacao fermenté, 300 apiculteurs et 1.000 producteurs de mangues devraient bénéficier de ce projet. A terme, 20.000 paysans seront, toutes filières confondues, touchés par ce projet.

L'Ordonnateur national du Fonds européen de développement, M. Charles Jean Jacques, qui participait également à cette cérémonie, a fait la déclaration suivante: « A travers le Fonds européen de développement, le Bureau de l’Ordonnateur National veut accompagner la stratégie du Gouvernement visant à doter le pays d’espaces d’échanges qui favoriseront l’éclosion de PME, afin de valoriser la production locale et soutenir la croissance économique."

Les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME) spécialisées dans la transformation de produits agricoles et souhaitant intégrer le parc, pourront également accéder à des équipements industriels, bénéficier de coûts réduits pour certains services tels que l'énergie, de facilités de financement, d'assistance pour la réalisation de plans d'affaires, d'études de marchés, ainsi que d'appui technique pour obtenir des produits de meilleure qualité.

L'exécution des travaux, qui sera assurée par les Ateliers Ecole de Camp Perrin, devrait commencer au mois de décembre pour s'achever en juillet 2019.