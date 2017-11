Célébration de la Journée internationale des droits des enfants: L'Union européenne soutient la cause des enfants en Haiti

Port-au-Prince, le 20 novembre 2017. A l' occasion de la Journée internationale des droits de l'Enfant, l'Union européenne réitère son attachement à la cause de la défense des droits des enfants. Aujourd'hui encore, les enfants sont, à travers le monde, victimes de toutes sortes de violence d'ordre physique, psychologique et émotionnel, privés de protection contre les conflits et les abus. Pour des milliers d'entre eux, l'accès à une éducation de qualité, à la santé, à une alimentation adéquate, demeurent une véritable gageure.

En Haïti, l'Union européenne a soutenu de nombreuses initiatives afin de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des enfants. Ainsi, depuis 2011, quelques 2,6 M€ ont été investis dans des projets axés sur la lutte contre les violences faites aux enfants, sur la réduction de la domesticité juvénile et sur la "désinstitutionalisation", à savoir la réduction des enfants placés en orphelinats.

Le récent appel à proposition lancé par l'Union européenne en mars cette année, d'une valeur d'un million d'euros, permettra de s'attaquer à la question de la traite des enfants notamment dans les zones frontalières et au problème de la détention juvénile; celle-ci demeure en effet un problème majeur, avec de nombreux mineurs incarcérés dans des conditions non propices à leur réinsertion socio-familiale.

Dans ce domaine de la protection et de la promotion des droits des enfants en conflit avec la loi, l'Union européenne collabore depuis 2014 avec l'ONG Terre des Hommes; elle lancera ce jeudi un nouveau projet dans le département du Sud, aux Cayes. Cette action sera menée en collaboration étroite avec l'Institut du Bien-Etre Social et de Recherche (IBESR), le Bureau des Droits Humains en Haiti (BDHH), la Brigade de Protection des Mineurs, la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP), l'Office de Protection du Citoyen (OPC), ainsi qu'avec les services judiciaires.

