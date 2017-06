Des solutions innovantes à Carrefour et à Léogâne pour répondre aux défis du changement climatique

Léogâne, Haïti 6 juin 2017 -– Le Ministère de l'environnement, le Bureau de l’Ordonnateur National et l’Union européenne, ont lancé dans la commune de Léogâne une initiative innovante visant à atténuer la vulnérabilité des populations de cette commune aux dérèglements engendrés par le phénomène du changement climatique.

Dénommé "Solutions face au dérèglement climatique sur le bassin versant Carrefour/ Léogâne", ce projet financé à hauteur de 1.2 M€ et exécuté par l'organisation Caritas Suisse et l’association Concertation et Action pour le Développement, découle en droite ligne du Programme d’Appui à la prise en compte du changement climatique dans le développement national d’Haïti (AP3C) et de l’initiative Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC), tous deux soutenus par l'Union européenne.

A cette occasion, l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Vincent Degert, a déclaré: "Aujourd'hui, l'urgence climatique est une réalité qui nous interpelle tous. Pour des pays de la Caraïbes, et particulièrement pour Haïti, il constitue une véritable menace aux fragiles acquis du développement. Les énormes défis posés par ce phénomène exigent des réponses innovantes et efficaces, conçues de manière commune et mises en œuvre à tous les échelons que ce soit national ou local." Et d'ajouter: " Ce projet est conforme à l'approche de l'UE dans ce secteur, qui combine des actions à la fois pour atténuer les conséquences négatives du changement climatique, tout en aidant les populations à s'adapter, principalement en changeant leurs pratiques. "

Ce projet cible 10.000 familles urbaines et 2.500 familles rurales. Elle combine plusieurs activités visant à changer certaines pratiques de la population qui exploite de manière souvent irrationnelle son environnement, devenant de fait plus vulnérable aux répercussions du changement climatique du fait de cette dégradation.

Parmi les actions prévues figurent par exemple des activités de diffusion de techniques de cuisson éco-énergétiques à base de pellets de bagasse pour limiter le recours au charbon de bois, le reboisement des sections communales via les prélèvements pour services environnementaux, l’amélioration des techniques de production agricoles en promouvant l’utilisation de la poudre de charbon encore appelé biochar, l'encouragement à des pratiques agro-forestières.

Présent également à cette cérémonie, le directeur de Caritas Suisse en Haïti, M. Martin Jaberg a souligné: "Il est important de former et d’informer les communautés sur les problématiques liées au changement climatique et surtout de travailler à la proposition de solutions pour les rendre plus résilientes. Cette action va aider à modifier le comportement de la population, en l'encourageant à adopter de nouvelles technologies pour la cuisson. Elle permettra aussi d'identifier des pistes pour élaborer une méthodologie de reboisement finançable, en associant l’ensemble des acteurs concernés au niveau local".

D'une durée de 33 mois, cette initiative bénéficiera également du support du Centre Catholique de formation et de production de Léogâne et l’Université d’Etat d’Haïti. Elle couvrira les 2ème, 3ème et 6ème sections communales de la commune de Léogâne.

