Rencontre préparatoire avec la BID dans le cadre d’un nouvel accord de coopération

Port-au-Prince, le samedi 3 juin 2017.- Le Premier ministre,M. Jack Guy Lafontant, a rencontré cet après-midi la directricedu département Amérique centrale, Mexique et Haïti, Mme Gina Montiel, en présence des ministres de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, de l’Education nationale et du coordonateur général de l’OMRH.

Le gouvernement haïtien et la BID doivent finaliser un accord de coopération d’un montant d’environ 1 milliard de dollars, portant sur les secteurs prioritaires du gouvernement, couvrant la période 2017-2020. Cet accord portera sur l’agriculture, les infrastructures de transport, l’eau potable et assainissement, l’éducation et la réforme de l’Etat.

Au cours des discussions, le Premier ministre a fait part de nouveaux besoins portant sur la construction de la route Gonaïves-Anse-à-Foleur, la création de parcs d’équipementsdépartementaux pour l’entretien des infrastructures et lefinancement des PME. Ces nouvelles priorités feront l’objet des discussions ultérieurement avec la BID.

Signalons que cette rencontre a été l’occasion pour la représentante de la BID d’annoncer une assistance technique et financière à l’implémentation d’un programme materno-infantile. Ce dernier renforcera les efforts déjà entrepris par le gouvernement dans ce domaine prioritaire.

Cette séance de travail entre également dans le cadre de la visite du président de la BID en août prochain, au cours de laquelle sera paraphé cet important accord économique entre le gouvernement haïtien et la Banque interaméricaine de développement.