Une enquête conjointe de la Police Nationale d’Haïti et l’Ambassade des Etats-Unis empêche des cas d’escroquerie

La Police Nationale d’Haïti (PNH), a appréhendé quatre citoyens haïtiens le mois dernier à l’issue d’une enquête menée conjointement avec l'Ambassade des États-Unis. L’enquête a permis de démanteler un groupe de malfaiteurs qui trompait plus d'une douzaine de familles haïtiennes qui cherchaient à émigrer vers les États-Unis. Les quatre escrocs sont en détention à la PNH.

Pour tromper les demandeurs de visas, les escrocs qui se faisaient passer pour des employés de l’Ambassade des Etats-Unis ont contacté des demandeurs de visas d’immigrant en Haïti et les membres de leur famille aux Etats-Unis. Au fil des conversations, les malfaiteurs ont dupé leurs interlocuteurs en déclarant faussement que les postulants aux visas devaient des milliers de dollars pour des frais de tests d’ADN, des examens médicaux et d’autres procédures. Les escrocs exigeaient que les parents des postulants s’acquittent de ces frais –qui totalisent généralement des milliers de dollars – à travers Western Union ou par d’autres moyens de transfert en ligne, sur internet. Une fois que les familles avaient transféré l’argent, les escrocs rompaient immédiatement tout contact avec les membres.

L'arrestation est le fruit de plusieurs mois de travail avec la PNH, basés sur des informations communiquées par l'Ambassade américaine. C’est un succès pour la PNH qui travaille au bénéfice des citoyens haïtiens. L'Ambassade américaine félicite la PNH pour cet accomplissement.

L'ambassade des États-Unis est fière de son rôle dans le maintien d'une procédure d'immigration réglementaire, légitime et ordonnée pour les citoyens haïtiens qui souhaitent rejoindre leur famille aux États-Unis et y résider légalement, renforçant les liens très étroits entre les deux pays. C’est vraiment consternant que des escrocs et des faussaires profitent de l'intérêt pour l'immigration pour voler l’argent de rudes travailleurs haïtiens et de leurs familles et éventuellement compromettre la future éligibilité de ces citoyens haïtiens à émigrer légalement. Les États-Unis prennent la fraude très au sérieux et continueront à travailler avec la PNH afin de rechercher et de poursuivre en justice ceux et celles qui tentent de saper l'intégrité du système d'immigration.

L’ambassade des Etats-Unis rappelle aux demandeurs de visa et aux membres de leur famille de ne jamais payer de frais de visas à travers Western Union ou d’autres services de transfert en ligne, et de ne jamais répondre aux messages prétendant provenir de l’ambassade envoyés par WhatsApp, Facebook Messenger ou autres programmes de discussions en ligne. Les intéressés peuvent toujours trouver des instructions complètes sur la procédure de demande de visa sur le site Web de l’ambassade, à http://ustraveldocs.com/ht. Les postulants qui ont des questions peuvent appeler + 509-2812-2929 depuis Haïti, + 1-703-544-7842 depuis les États-Unis, ou envoyer un courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour des informations à jour.

L’ambassade des Etats-Unis se consacre constamment à combattre la fraude relative aux visas. Pour envoyer/partager des informations sur des cas d’escroqueries de visa ou n’importe quelle fraude, veuillez envoyer un courriel à l’unité de prévention de fraude de la Section Consulaire à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

