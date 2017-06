Le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, œuvre en faveur du renforcement des liens de coopération entre les Villes de La Rochelle et de Port-au-Prince

Le Maire de Port-au-Prince, M. Ralph Youri Chevry, a séjourné en France, du 8 au 14 mai 2017, où il a participé aux cérémonies commémoratives de l’abolition de l’esclavage et de la Traite négrière. Répondant à une invitation officielle du Maire de La Rochelle, M. Jean-François Fountaine, le Maire Chevry, en compagnie d’importantes personnalités du Gouvernement français, a pris part à cette commémoration du 10 mai, remémorant les mécanismes du commerce triangulaire de la traite négrière au XVIIIème siecle, en partance de la Rochelle, reconnu comme un crime contre l’Humanité.

Le Maire Chevry, dans ses propos de circonstance, a rappelé l’importance d’une telle célébration pour Port-au-Prince, capitale de la Première République Noire libre du monde et pionnière de la lutte contre l'esclavage.

En marge de cette cérémonie, le Maire de Port-au-Prince et son homologue de La Rochelle ont paraphé une lettre d’intention prévoyant la redynamisation de la coopération existant entre les deux mairies depuis plus d’une décennie et ciblant des domaines variés tels: l’éducation, la recherche et la formation professionnelle.

A Paris, le Maire Chevry s’est entretenu également avec les responsables de la mairie de cette ville qui ont sollicité et obtenu le soutien officiel de la Ville de Port-au-Prince en faveur de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. Port-au-Prince devient ainsi un des signataires officiels de la lettre de manifestation de soutien a la candidature de Paris qui aurait déjà reçu le soutien d’une cinquantaine autres grandes villes du monde.

Profitant de son passage dans la capitale française, le Maire Chevry en a profité pour entamer des discussions préliminaires relatives à une éventuelle entente de coopération entre Port-au-Prince et Paris. Les deux parties ont convenu d’approfondir les négociations à Montréal, lors de l’Assemblée générale de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) qui se tiendra du 19 au 22 juin prochain dans la métropole canadienne.