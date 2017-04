La Martinique fait don de livres et de manuels scolaires à Haïti

Le bâtiment de transport léger des Forces Armées aux Antilles (FAA) Dumont d’Urville fait escale à Port-au-Prince les 3 et 4 avril. Il achemine 44m3 de fret constitué de livres et de manuels scolaires à destination d’écoles et de bibliothèques haïtiennes.

Organisée par l’Académie de Martinique dans le cadre d’une convention de coopération éducative qui la lie au ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), une première collecte a permis de récolter 7 200 manuels scolaires de Français et de Mathématique pour le fondamental et le secondaire. La moitié de ces ouvrages sera distribuée à 224 écoles publiques ; l’autre à 167 établissements partenaires du lycée français Alexandre Dumas.

Grâce au soutien de l’association Enfants Soleils d’Avenir (ESA-Caraïbes) et de la Croix-Rouge Martinique, une seconde collecte a permis de réunir 10 000 ouvrages non scolaires qui seront notamment distribués aux bibliothèques municipales du Cap Haïtien, des Cayes, des Gonaïves de Jacmel et de Jérémie. Préalablement mobilisées pour recenser leurs besoins, les Alliances françaises de ces villes bénéficieront également d’une partie de ce don.

Tous ces livres ont tous été sélectionnés sur la base de critères précis élaborés en collaboration avec le MENFP. L’Ambassade de France a, par ailleurs, travaillé à la production de documents pédagogiques afin de faciliter l’utilisation des manuels par les enseignants.

Présente ce matin lors du déchargement du bâtiment de la marine française, l’Ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton Delègue, s’est félicitée de cette opération de solidarité « qui répond à une demande fréquente des partenaires de l’Ambassade et ouvre la voie à de nouvelles séries d’approvisionnements afin de mieux satisfaire les besoins des écoles et des bibliothèques du pays ».

L’Ambassadeur a officiellement procédé à la remise de ces ouvrages à M. Louis Mary Cador, Directeur général du MENFP représentant le Ministre. Participaient également à cette remise M. Hervé Denis, Ministre de la Défense, M. Fortuné Dorléan, Directeur général du Ministère des Affaires étrangères et des Cultes, ainsi que des responsables de l’Autorité portuaire nationale.

