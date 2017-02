Réunion entre le Président de la République d'Haïti et la Directrice exécutive du Service Européen pour l'Action Extérieure, suite à l'annonce de 35 millions d'euros d'aide supplémentaire de l'UE pour répondre aux défis post-Matthew

Port-au-Prince, le 8 février 2017. Edita Hrda, Directrice Exécutive pour l'Amérique du Service Européen pour l'Action Extérieure (SEAE), qui a représenté l'Union européenne à la cérémonie d'investiture du Président de la République Jovenel Moïse du 7 février, a été reçue par le Président de la République en ce jour.

A l'issue de l'entrevue, Madame Hrda a déclaré: "En tant qu'amie et partenaire d'Haïti, l'Union européenne est disposée à renforcer sa relation avec la nouvelle administration afin d'accompagner Haïti dans son redéploiement économique, social et environnemental." Dans ce contexte, Madame Hrda a transmis une lettre de félicitations au Président Moïse signée par les Présidents du Conseil européen, M. Donald Tusk, et de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, ainsi qu'une invitation pour accueillir une visite d'Etat auprès des institutions européennes. Cette lettre et invitation démontrent aussi l'attachement de l'Union européenne aux relations avec toute la région caribéenne, telle que Federica Mogherini, la Haute Représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et de sécurité, l'a exprimé lors de ses dernières visites dans la région.

Madame Hrda a salué la ratification par l'Assemblée Nationale de l'accord de Paris sur le climat et formulé l'espoir que le Parlement puisse ratifier rapidement l'accord de partenariat économique UE-ACP (APE) qui sera favorable au développement économique d'Haïti en lui permettant notamment d'exporter librement – sans droits de douane – vers l'UE et en offrant un cadre stable aux investisseurs locaux et internationaux pour s'établir et se développer dans le pays.

Enfin, la Directrice exécutive a également fourni des détails sur l'aide supplémentaire que l'Union Européenne a annoncée hier, le 7 février, en réponse aux conséquences de l'ouragan Matthew. Cette nouvelle enveloppe d'aide pour le relèvement post-Matthew a été portée à quelques 35 millions d'euros. Cet appui couvre, d'une part, des besoins humanitaires pour 16 millions d'euros et, d'autre part, des enjeux de développement pour 19 millions d'euros.

