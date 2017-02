Le secrétaire d'Etat chargé du Développement et de la Francophonie M. Jean-Marie Le Guen représentera la France à l’investiture du président Jovenel Moïse

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'Etat chargé du Développement et de la Francophonie, se rendra en Haïti du 6 au 8 février.

A Port-au-Prince, il assistera le 7 février à la cérémonie d'investiture du président Jovenel Moïse, avec lequel il s'entretiendra. M. Jean-Marie Le Guen évoquera nos relations bilatérales, nos programmes de coopération et de renforcement de la francophonie et rappellera le soutien de la France à Haïti.